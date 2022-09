Foot - PSG

PSG : Mbappé, Ekitike… Galtier réserve une énorme surprise

Publié le 30 septembre 2022 à 17h45 par Thibault Morlain

Ce samedi, le PSG retrouve la Ligue 1 avec une rencontre face à l’OGC Nice. Une rencontre particulière pour Christophe Galtier, lui l’ancien entraîneur des Aiglons. Mais le voilà désormais sur le banc des Parisiens. Et pour cette rencontre, Galtier envisagerait d’ailleurs de prendre une grande décision concernant Kylian Mbappé.

La trêve internationale terminée, la Ligue 1 peut donc reprendre ses droits. Alors que la journée commence ce vendredi avec une rencontre entre l’OM et Angers, le PSG jouera lui ce samedi face à l’OGC Nice. Une rencontre qui donnera la possibilité aux Parisiens de continuer leur sans faute en championnat. Mais du côté du PSG, il pourrait bien y avoir une surprise dans le onze de départ.

Mbappé remplaçant

Ainsi, au coup d’envoi de cette rencontre entre le PSG et l’OGC Nice, on ne devrait pas avoir le droit à la MNM. En effet, comme l’explique RMC , alors que Neymar et Lionel Messi devraient eux être titulaires, cela ne devrait pas être le cas de Kylian Mbappé. Christophe Galtier envisagerait de faire souffler un peu l’international français.

Ekitike titulaire

Et c’est Hugo Ekitike qui pourrait remplacer Kylian Mbappé dans le trio offensif. Alors que l’ancien de Reims dispose d’un temps de jeu limité depuis le début de la saison, il pourrait enfin connaitre sa première titularisation avec le PSG. De quoi donner l’opportunité à Ekitike de montrer de quoi il est capable.