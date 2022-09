Foot - Mercato

Avant sa prolongation, le PSG a fait une promesse à Mbappé

Publié le 30 septembre 2022 à 06h15 par Thomas Bourseau

Annoncé pourtant sur le départ pour le Real Madrid pendant une grande partie de l’exercice précédent, Kylian Mbappé a finalement prolongé son contrat au PSG. Et lors des négociations entre le club parisien et le champion du monde, une promesse précise lui aurait été faite.

Pendant l’intégralité de la saison dernière et même au cours de la fin du mercato estival de 2021, Kylian Mbappé a été sur toutes les lèvres. Alors que son ancien contrait expirait le 30 juin 2022 au PSG, le champion du monde tricolore aurait pu quitter le club de la capitale libre de tout contrat afin de s’engager en faveur du Real Madrid où il était patiemment attendu par les socios et dirigeants merengue.

Mbappé a rallongé son aventure parisienne de trois ans

Finalement, Kylian Mbappé a signé une prolongation de contrat de trois ans au PSG, qu’il a annoncé le 21 mai dernier sur la pelouse du Parc des princes accompagné du président Nasser Al-Khelaïfi. Ayant lié son avenir au PSG jusqu’en juin 2025, Mbappé aurait pris cette décision notamment en raison d’une promesse.

« On lui a dit que l’équipe allait être améliorée »