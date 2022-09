Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos se frotte à l’Angleterre pour un transfert XXL

Publié le 30 septembre 2022 à 05h45 par Thomas Bourseau

Alors que l’avenir de Gianluigi Donnarumma fait couler beaucoup d’encre dernièrement, Luis Campos s’intéresserait à Jan Oblak. Cependant, le conseiller football du PSG serait confronté à Manchester United et à Tottenham dans cette opération.

Le 5 juillet dernier, date de la présentation de Christophe Galtier en tant que nouvel entraîneur du PSG, le technicien français tranchait déjà en expliquant que Gianluigi Donnarumma serait son gardien numéro un cette saison. Cependant, en raison de ses prestations avec le Paris Saint-Germain, Donnarumma ne ferait pas l’unanimité en coulisse selon Média Foot . De quoi donner des idées au conseiller football Luis Campos qui songerait notamment à Jan Oblak.

United a demandé à être informé des évolutions pour Oblak

Disposant d’un contrat conséquent avec l’Atletico de Madrid, soit jusqu’en juin 2028, Jan Oblak pourrait être amené à aller voir ailleurs l’été prochain selon la presse espagnole. D’après The Evening Standard , le PSG aura fort à faire dans cette opération en raison de la présence de Manchester United qui aurait demandé aux différents acteurs de ce dossier de tenir le club mancunien informé des diverses avancées de l’opération.

Transferts - PSG : Luis Campos s’active pour une priorité du mercato https://t.co/dxZMi4HhrA pic.twitter.com/uhhme9NEVA — le10sport (@le10sport) September 29, 2022

Tottenham sur le coup pour le remplacement de Lloris