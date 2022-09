Foot - Mercato

Transferts : Pour ce retour au PSG, la tension monte en coulisse

Publié le 30 septembre 2022 à 05h15 par Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, il semblerait que Christopher Nkunku soit une piste concrète du PSG, son club formateur. Cependant, Chelsea ainsi que le Real Madrid auraient à coeur de compromettre les plans du club de la capitale.

Formé au PSG où il y a fait toutes ses classes jusqu’à figurer dans l’équipe première, Christopher Nkunku a franchi un cap depuis son transfert au RB Leipzig à l’été 2019. De par ses performances sous la tunique blanche et rouge du club allemand, le milieu offensif français est devenu l’un des joueurs les plus en vogue de Bundesliga et dispose même du statut d’international à présent.

Chelsea prêt à contrecarrer les plans du PSG pour Christopher Nkunku

De quoi donner des idées à Luis Campos. Nommé conseiller football du PSG le 10 juin dernier, le dirigeant portugais convoiterait le maître à jouer du RB Leipzig depuis cet été et serait contraint de se frotter à Chelsea comme The Daily Telegraph l’a souligné dans la journée de mercredi.

Mercato - PSG : Messi décidé à claquer la porte ? La réponse tombe https://t.co/5TWi2uhw9P pic.twitter.com/wHFtLdfnxG — le10sport (@le10sport) September 29, 2022

Le Real Madrid superviserait Nkunku