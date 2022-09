Foot - Mercato - PSG

PSG : Une date cruciale est annoncée pour Lionel Messi

Publié le 30 septembre 2022 à 04h45 par Thibault Morlain

Actuellement, l’avenir de Lionel Messi fait l’objet de toutes les discussions. Et pour cause, le joueur du PSG est dans sa dernière année de contrat. Va-t-il prolonger ou non ? Telle est donc la question concernant Messi. Et visiblement, il pourrait bien falloir se montrer patient encore un peu avant d’en savoir un peu plus sur ce dossier.

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? Le doute est total étant donné que le joueur du PSG est dans sa dernière année de contrat. Il pourrait alors partir libre en juin prochain et il a déjà des prétendants, notamment le FC Barcelone. A côté de cela, il y a le PSG qui souhaite prolonger Messi afin de le conserver.

« Rien ne va se passer pour Lionel Messi avant 2023 »

Que va donc décider Lionel Messi ? Pour le savoir, il faudra encore attendre. Pour Caught Offside , Fabrizio Romano a été très clair sur cette question. En effet, le journaliste a expliqué à propos de Messi : « Rien ne va se passer pour Lionel Messi avant 2023. Leo est concentré sur le PSG et ensuite sur la Coupe du Monde. Il n’a aucune intention de décider de son avenir avant 2023 ».

« Evidemment, le PSG va essayer de prolonger son contrat »