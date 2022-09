Foot - Mercato - PSG

Après leur départ, les anciens titis interpellent Campos

Publié le 25 septembre 2022 à 22h00 par Dan Marciano

Ces dernières semaines, de nombreux joueurs, formés au PSG, ont décidé de s'exiler pour poursuivre leur progression et enchaîner les rencontres. Certains ont réussi leur pari, d'autres se sont cassés les dents. Mais beaucoup aimeraient revêtir le maillot parisien à l'avenir. Voici certains noms qui ont évoqué, récemment, un possible retour dans la capitale.

L'exode des jeunes talents est l'un des problèmes récurrents du PSG. Le club parisien ne parvient pas à contenir cette vague de départs et à retenir ses talents les plus prometteurs. Cet été encore, plusieurs joueurs, en manque de temps de jeu avec l'équipe première, ont plié bagages comme Xavi Simons et Edouard Michut. Ils sont les derniers d'une longue liste. Certains ont réussi à s'imposer à l'étranger comme Kingsley Coman ou Christopher Nkunku. D'autres se sont certainement précipités. C'est notamment le cas de Tanguy Kouassi, qui avait évoqué en toute transparence son départ du PSG en 2020 dans les colonnes de L'Equipe.

Transferts - PSG : Sur le mercato, Campos se fait doublement recaler https://t.co/rk1WPdryHj pic.twitter.com/Y3AWrtO64L — le10sport (@le10sport) September 25, 2022

Kouassi ouvre la porte à un retour

Transféré au FC Séville cet été, le défenseur ne regrette aucunement son choix de quitter le PSG pour le Bayern Munich.« Si je me demande le joueur que je serais devenu au PSG ? Non, je n’y pense pas. J’ai fait ce choix-là et je suis devenu ce que je suis devenu. Je ne sais pas si j’aurais été titulaire au PSG. Je n’ai pas eu de regrets. Si j’éprouve des regrets, cela signifie qu’à l’époque, je n’étais pas sûr de mon choix à 100%. Ce n’était pas le cas, j’étais sûr. Mes choix, je les assume » avait déclaré Kouassi. Même s'il a digéré cet échec, le joueur n'avait pas fermé la porte à un retour au PSG : « Pour un enfant parisien, c’est toujours un objectif. C’est à moi de progresser, d’atteindre un jour le niveau de Paris ». Et il est loin d'être le seul.

« Paris, je l’ai toujours dit, c’est ma maison, mon club de cœur »

Parti également en 2019, Christopher Nkunku avait également évoqué un retour au PSG. « Paris, je l’ai toujours dit, c’est ma maison, mon club de cœur. Je ne ferme aucune porte. Tout est possible dans le football » avait confié le joueur du RB Leipzig en mai dernier, alors que son avenir faisait l'objet de nombreuses spéculations. Il y a encore quelques jours, il évoquait son attachement à son club formateur. « Oui je regarde encore les matchs du PSG. C’est mon club formateur et j’y suis toujours très attaché. Donc dès que j’ai l’opportunité je regarde leur match » avait-il déclaré à Onze Mondial.

Le clan Rabiot aimerait retourner au PSG