Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une porte s'ouvre pour ce transfert XXL de Campos

Publié le 25 septembre 2022 à 20h10 par Jules Kutos-Bertin

A la recherche d’un attaquant, le PSG s’est un temps positionné sur Rafael Leao, le buteur du Milan AC. Même si le club lombard a repoussé plusieurs offres, Paolo Maldini a affirmé qu’aucun joueur n’était intransférable. De quoi ouvrir la porte à un départ de Rafael Leao lors du prochain mercato.

« On n'a pas vendu beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de prêts. À partir du moment où l'économie conditionne le sportif, ce n'est pas un bon mercato ». Quelques semaines après la clôture du marché des transferts, Luis Campos a fait part de son désarroi concernant son premier mercato au PSG. Au-delà des ventes, le Portugais attendait plus de renforts, notamment en attaque. Et Rafael Leao était l’un des profils qu’il avait coché.

Le PSG, Chelsea, Manchester City : Leao affole le mercato

Etincelant avec le Milan AC, l’international portugais a tapé dans l’œil de Luis Campos pour la seconde fois, lui qui l’avait déjà fait venir au LOSC. Arme principale du club lombard, Rafael Leao intéresse plusieurs équipes dont le PSG, Chelsea ou encore Manchester City. En toute fin de mercato, les Blues ont tenté de s'offrir Rafael Leao, mais le Milan a refusé. Une aubaine pour le PSG, qui garde donc une chance de conclure ce dossier.

𝐁𝐚𝐥𝐥𝐞𝐫 ✨ @RafaeLeao7 pic.twitter.com/Ph76nykkmX — 433 (@433) September 18, 2022

« Il n'y a plus de joueurs non transférables »