Foot - Mercato - PSG

PSG : Les aveux de cette recrue de Luis Campos après son transfert

Publié le 25 septembre 2022 à 14h30 par La rédaction

C’est l’une des nouvelles recrues du PSG, Renato Sanches est arrivé au sein du club de la capitale en provenance du LOSC. Un nouveau défi pour le milieu de terrain portugais qui découvre donc un nouvel environnement depuis quelques semaines désormais. Et suite à son transfert vers le PSG, Renato Sanches a livré ses sentiments et ses premières impressions sur ce grand changement.

Avec les arrivées de Vitinha, Fabian Ruiz, Carlos Soler, Renato Sanches fait partie des nouvelles recrues du PSG au poste de milieu de terrain. Quelques semaines après son arrivée au club parisien, l’ancien du LOSC a accordé une interview au Quotidien du Sport en dévoilant les dessous de son transfert.

Transferts - PSG : Courtisé par Campos, il n’a pas eu de bon de sortie https://t.co/tm0quRQJHK pic.twitter.com/33iYDtfm1H — le10sport (@le10sport) September 25, 2022

« Je suis content de faire partie de cette équipe »

Renato Sanches s’est dans un premier temps exprimé sur son intégration au PSG. Il avoue être heureux de faire partie du groupe parisien et ajoute avoir fait le bon choix en signant à Paris. « Tout se passe bien. Je suis content de faire partie de cette équipe. A vrai dire, ce n’était pas difficile non plus. Je sens que ça va de mieux en mieux au fur et à mesure des semaines. Mais je suis heureux de mon choix ».

« C’était une bonne chose et une aide précieuse »

L’ancien Lillois a notamment également son adaptation au PSG. Renato Sanches estime que ses compatriotes portugais ont pu faciliter les choses. « Les Portugais de l’effectif m’ont-ils aidé à prendre mes marques ? Bien évidemment. C’était une bonne chose et une aide précieuse. Surtout que l’on parle la même langue. Et cela est valable avec d’autres joueurs qui ne sont pas portugais. (Sourire) Je suis avec un bon groupe et de bonnes personnes. Certaines que je connais depuis de nombreuses années. Même Vitinha, j’ai pu apprendre à le connaître. On a tous eu une bonne relation dès le début ».

« On a fait de bonnes choses sur le terrain »