Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos peut frapper fort sur le mercato

Publié le 25 septembre 2022 à 12h30 par Thomas Bourseau

Marcus Rashford serait dans les petits papiers de Luis Campos depuis cet été. Cependant, le conseiller football du PSG sait que l’Anglais a le souhait de rester à Manchester United comme il l’a affirmé en août dernier. Pour autant, les Red Devils n’y arriveraient pas pour la prolongation de contrat de Rashford.

Au cours du dernier mercato estival, Luis Campos avait notamment pour objectif de recruter un attaquant supplémentaire à la demande de Christophe Galtier afin de pallier le départ d’Arnaud Kalimuendo du PSG. L’option Marcus Rashford aurait été prise en considération, mais cette piste n’a pas débouché sur un transfert.

Rashford veut rester à Manchester United

D’ailleurs, Marcus Rashford a fait savoir lors d’une interview pour Sky Sports en août dernier qu’il n’avait nullement l’intention de quitter son club de coeur et de toujours. « Si je suis engagé à United ? Oui, à 100 %. Pour moi, c'est un élément non négociable au club (…). Pour moi, j'ai toujours voulu rester à Manchester United aussi longtemps que possible et concourir pour des trophées et en gagner ici au club ».

United sent le PSG arriver pour Rashford

Sentant l’intérêt grandissant du PSG et de d’autres clubs européens pour Marcus Rashford, Manchester United ferait de la prolongation de contrat de l’Anglais une priorité jusqu'en juin 2027 dans l'idéal, le sien expirant à la fin de la saison selon The Daily Star. Entraîneur des Red Devils , Erik Ten Hag voudrait que l’affaire Rashford soit réglée au plus vite.

Transferts - PSG : Luis Campos prépare une révolution pour le mercato 2023 https://t.co/G1SrCLMspP pic.twitter.com/bACtclwWDl — le10sport (@le10sport) September 25, 2022

Des discussions pour Rashford, mais aucun accord pour prolonger