Foot - Mercato - PSG

Campos prépare un transfert XXL sur le mercato, il se fait calmer

Publié le 29 septembre 2022 à 21h30 par Dan Marciano

Le recrutement d'un défenseur central sera l'un des dossiers prioritaires de Luis Campos cet été. Le conseiller sportif du PSG s'est déjà mis au travail et travaillerait encore sur le dossier Milan Skriniar, sous contrat jusqu'en 2023 avec l'Inter. Mais la formation italienne a déjà fait savoir sa réponse. Il n'est pas question de se passer des services de l'international slovaque.

Au moment de faire un premier bilan, Luis Campos avait lâché toute sa frustration. « Si je suis satisfait du mercato ? Non. On arrive en fin de mercato, sans l'équilibre parfait (...) Quand on a trois défenseurs centraux alors qu'on a commencé à jouer avec trois défenseurs centraux, ça nous met en difficulté. Je ne vais pas parler de noms. On n'a pas seulement parlé avec Skriniar » avait déclaré le conseiller sportif du PSG au micro de RMC . Le nom de Milan Skriniar a été évoqué par le dirigeant. Il faut dire que le Portugais avait misé ses espoirs sur ce dossier, proposant jusqu'à 65M€ à l'Inter. Trop peu pour la formation italienne, qui en espérait 80M€.

Mercato - PSG : Campos met une énorme pression pour le transfert de Skriniar https://t.co/ez7iG5WHls pic.twitter.com/5INrfESJG8 — le10sport (@le10sport) September 28, 2022

Le PSG veut revenir à la charge pour Skriniar

Pas de quoi décourager Luis Campos. Selon les informations du Corriere dello Sport , le PSG compte transmettre une nouvelle offre au joueur et à l'Inter en janvier prochain. Le média évoque un salaire annuel de 9M€ par an pour le défenseur slovaque, lié à l'Inter jusqu'en juin 2023. La réponse de la formation transalpine n'a pas tardé à se faire connaître.

L'Inter prévient le PSG pour cet hiver

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l'Inter ne souhaite pas perdre son joueur en janvier prochain. Peu importe la proposition du PSG, l'équipe transalpine aurait pris la décision de le retenir, quitte à le voir partir libre à la fin de la saison. Mais ce n'est pas tout puisque Steven Zhang garde l'espoir de prolonger son contrat.

Prolongation en vue pour Skriniar ?