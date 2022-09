Foot - Mercato - PSG

PSG : Les grandes manoeuvres lancées en coulisses pour Skriniar

Publié le 29 septembre 2022 à 08h10 par Jules Kutos-Bertin

Alors que le PSG a raté le coche avec Milan Skriniar l’été dernier, Luis Campos serait bien parti pour le faire venir cet hiver. Conscient de la situation, l’Inter Milan suit Trevoh Chalobah et pourrait l’attirer en prêt avec option d’achat afin de remplacer l’international slovaque.

Annoncé au PSG pendant tout l’été, Milan Skriniar a fini par rester à l’Inter Milan. Face aux exigences du club italien, Luis Campos a préféré passer son tour… jusqu’au mercato hivernal. Alors que l’international slovaque sera en fin de contrat en juin 2023, le PSG espère le faire venir d’ici cet hiver.

« J'ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même pour ces couleurs »

En plein cœur des rumeurs, Milan Skriniar est revenu sur son attachement à l’ Inter Milan . « Depuis le début, j'ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même pour ces couleurs et pour cette équipe. C’est encore le cas maintenant, comme je l'ai toujours fait, et c'est pourquoi les supporters m'aiment. J'ai une très bonne relation avec eux et je tiens à les remercier, c'est formidable pour un joueur d'avoir une telle relation avec les supporters », a confié le défenseur de 27 ans à DAZN .

Mercato - PSG : Une menace déjà identifiée pour le transfert de Kanté ? https://t.co/yBIqDaiDGw pic.twitter.com/EbqkLVXkDV — le10sport (@le10sport) September 28, 2022

L’Inter Milan pense déjà à l’après Skriniar