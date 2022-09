Foot - PSG

PSG : Sergio Ramos reçoit un énorme hommage en Ligue 1

Publié le 30 septembre 2022 à 23h45 par Amadou Diawara

Arrivé au PSG lors du mercato estival 2021, Sergio Ramos ne manque pas d'admirateurs en Ligue 1. En effet, l'ex-capitaine du Real Madrid est une référence pour bon nombre de défenseurs évoluant dans le championnat français. C'est le cas notamment de Christopher Jullien, actuel pensionnaire de Montpellier.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le Real Madrid, Sergio Ramos (36 ans) s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. Une nouvelle qui enchante beaucoup de défenseurs de Ligue 1. En effet, Sergio Ramos est un modèle pour un grand nombre de joueurs évoluant dans le championnat français. Et maintenant, ils peuvent l'observer de plus près.

Lors d'un entretien publié sur le site officiel de la Ligue 1, Christophe Jullien est passé aux aveux concernant Sergio Ramos. « Je regarde beaucoup de vidéos. Ma référence reste Sergio Ramos. Au début de ma carrière, je regardais ses vidéos en boucle (il répète trois fois en boucle). Je me concentrais sur sa façon de jouer, sa manière de se déplacer. C’est le meilleur joueur sur les coups de pied arrêtés, même si au PSG, il n’est plus sur le même rythme qu’au Real Madrid » , s'est enflammé le défenseur du Montpellier HSC, avant d'en rajouter une couche.

