Intervention décisive de Sergio Ramos dans le clash Neymar-Mbappé ?

Publié le 29 septembre 2022 à 10h15 par Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Neymar et Kylian Mbappé ne semblent pas du tout être sur la même longueur d'ondes. Et l'épisode du penaltygate peut en attester. D'ailleurs, Sergio Ramos serait intervenu lors de cet incident pour calmer les tensions qu'il pouvait exister entre Neymar et Kylian Mbappé.

Lors du dernier mercato estival, Kylian Mbappé aurait réclamé la tête de Neymar. Après avoir prolongé son contrat avec le PSG, le champion du monde français aurait demandé à sa direction de boucler le transfert de la star brésilienne et de recruter un buteur de fixation pour qu'il puisse être plus libre sur le terrain.

Sergio Ramos est intervenu lors du penaltygate

Alors que Luis Campos n'a pas rempli sa mission, Kylian Mbappé est aujourd'hui contraint d'évoluer à la pointe de l'attaque du PSG avec Neymar derrière lui. Et depuis le début de la saison, la cohabitation entre les deux joueurs ne se passe pas de la meilleure des manières. D'ailleurs, le PSG a vécu un nouveau penaltygate au début de cet exercice 2022-2023, cette fois entre Kylian Mbappé et Neymar. Et pour régler la situation entre les deux stars du PSG, Sergio Ramos a dû intervenir.

