PSG : Ramadan, polémique… Ils assurent la défense de Galtier

Publié le 30 septembre 2022 à 15h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que Christophe Galtier se retrouve une nouvelle fois au cœur de la polémique avec la sortie médiatique de Julien Fournier à son égard, l’entraîneur du PSG peut néanmoins compter sur plusieurs soutiens de taille avec des acteurs et des observateurs qui assurent sa défense.

« Les rapports que je pouvais avoir avec Christophe étaient, dès le début de la saison, chaotiques. Si j'explique les vraies raisons pour lesquelles Christophe et moi on s'est disputés, il n'entrera plus dans un vestiaire en France et en Europe. Ce sont des choses bien plus graves que le foot », lâchait Julien Fournier mercredi soir sur RMC Sport , lâchant ainsi une petite bombe sur les méthodes de Christophe Galtier. Et l’ancien directeur du football de l’OGC Nice a donc déclenché une polémique qui se déchaine depuis deux jours sur l’entraîneur du PSG et son management, lui qui aurait notamment tenté certains de ses joueurs musulmans de ne pas faire le ramadan las saison passée.

PSG : Retour sur les polémiques de la carrière de Galtier https://t.co/xJUw8Bof38 pic.twitter.com/vPO5ZKhItB — le10sport (@le10sport) September 30, 2022

Lemina défend Galtier

Interrogé en conférence de presse, le milieu de terrain niçois Mario Lemina, dirigé par Christophe Galtier la saison dernière, a répondu aux accusations en défendant l’entraîneur du PSG : « On était au courant de rien jusqu'à ce que l’on voit les choses comme tout le monde, dans les journaux ou sur les réseaux. Ce que je retiens, c’est que c’est un coach qui a de très bonnes idées. Quand tu passes de Nice au PSG, c’est que tu as fait du très bon travail. On est passé d’une très bonne période à une période un peu plus difficile. Il y a eu ce qu’il devait y avoir dans un groupe normal. Il y a eu des mécontentements comme dans tous les groupes. À part ça, il n’y a pas eu d'animosité qui permette qu’on en parle comme ça », confie Lemina.

Rothen s’insurge