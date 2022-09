Foot - PSG

PSG : A Nice, on répond à la polémique Christophe Galtier

Publié le 29 septembre 2022 à 21h00 par Thibault Morlain

Ces dernières heures, ça s’est emballé autour de Christophe Galtier. En effet, l’entraîneur du PSG se retrouve au coeur de la polémique suite aux derniers propos de Julien Fournier, avec qui il a travaillé à Nice. Alors que Galtier a tenu à répondre aux accusations, Marion Lemina, joueur de l’OGC Nice s’est livré sur le sujet.

Ancien directeur sportif de l’OGC Nice, Julien Fournier a eu des propos très étonnants à l’encontre de Christophe Galtier. Alors que le courant ne passait pas entre les deux chez les Aiglons, Fournier a lâché une bombe sur l’entraîneur du PSG, assurant pour RMC : « Les rapports que je pouvais avoir avec Christophe étaient, dès le début de la saison, chaotiques. Si j'explique les vraies raisons pour lesquelles Christophe et moi on s'est disputés, il n'entrera plus dans un vestiaire en France et en Europe. Ce sont des choses bien plus graves que le foot. Cela nous a opposé dès le début de saison. C’est lié au foot mais ce sont des choses qui me touchent au plus profond ».

« Je ne suis pas surpris »

Forcément, alors que Christophe Galtier s’est présenté en conférence de presse ce jeudi, la question lui a directement. L’entraîneur du PSG a alors répondu à Julien Fournier et devant les médias, il a lâché : « Je ne suis pas surpris de de la manière donc c’est exprimé. Quand on est l’entraineur du PSG, il y a une exposition, je ne veux pas m’épuiser à répondre ou débattre sur tout ce qui se dit. Ma fonction fait qu’automatiquement, on crée des débats les uns après les autres. Sur la forme, connaissant le personnage, je ne suis pas surpris du tout ».

« Ce que je retiens, c’est que c’est un coach qui a de très bonnes idées »