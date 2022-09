Foot - PSG

PSG : Voilà les origines de la polémique avec Galtier

Publié le 1 octobre 2022 à 01h00 par Thibault Morlain

Ce samedi, le PSG affronte l’OGC Nice, une rencontre forcément particulière pour Christophe Galtier qui a quitté les Aiglons pour rejoindre les champions de France cet été. Mais pour l’entraîneur parisien, la préparation de cette rencontre a été marquée par une grosse polémique suite aux propos de Julien Fournier. Et des précisions ont encore été apportés sur ce dossier.

Ancien directeur sportif de l’OGC Nice, ayant donc travaillé avec Christophe Galtier, Julien Fournier a fait une sortie plus que remarquée dernièrement. En effet, il a porté de graves accusations contre l’entraîneur du PSG, sans pour autant dire de quoi il s’agissait exactement : « Les rapports que je pouvais avoir avec Christophe étaient, dès le début de la saison, chaotiques. Si j'explique les vraies raisons pour lesquelles Christophe et moi on s'est disputés, il n'entrera plus dans un vestiaire en France et en Europe. Ce sont des choses bien plus graves que le foot. Cela nous a opposé dès le début de saison ».

« Je ne suis pas surpris »

Suite à cela, Christophe Galtier a eu l’occasion de répondre. Ainsi, l’entraîneur du PSG a expliqué de son côté : « Je ne suis pas surpris de de la manière donc c’est exprimé. Quand on est l’entraineur du PSG, il y a une exposition, je ne veux pas m’épuiser à répondre ou débattre sur tout ce qui se dit. Ma fonction fait qu’automatiquement, on crée des débats les uns après les autres. Sur la forme, connaissant le personnage, je ne suis pas surpris du tout ».

