PSG : Retour sur les polémiques de la carrière de Galtier

30 septembre 2022

Depuis son arrivée sur le banc du PSG, Christophe Galtier n’a pas été épargné par les polémiques. Entre la blague du char à voile et les accusations de Julien Fournier récemment, l’entraîneur parisien vit des moments compliqués. Mais ce n’est pas la première fois que le natif de Marseille fait parler de lui.

Les polémiques s’enchaînent pour Christophe Galtier. Pourtant, tout avait bien commencé depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Mais début septembre, interpellé sur les moyens de locomotion de son équipe lors des rencontres à l’extérieur, il se fend d’une blague qui a fait grand bruit. « Je me doutais qu'on aurait droit à cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile », lâche alors Christophe Galtier en conférence de presse. Une déclaration qui ne passera pas du tout auprès de l’opinion publique et de la classe politique. Il avouera quelques jours plus tard regretter ses paroles, invoquant « une blague de mauvais goût ».

Les accusations de Fournier

Plus récemment, Julien Fournier a fait de graves accusations sur l’ancien entraîneur de l’OGC Nice. Sur RMC , l’ancien directeur du football du Gym évoque « des choses bien plus graves que le foot » et qui pourraient l’empêcher d’entrer « dans un vestiaire en France et en Europe . » Tout porte à croire que l’origine de ce conflit concernait le ramadan pratiqué par certains joueurs niçois, comme l'a révélé L'Équipe . Cela aurait « gêné » Christophe Galtier, estimant qu’un footballeur ne peut pas être en pleine possession de ses moyens pendant cette période. Il aurait alors essayé de convaincre certains de ses joueurs de ne pas jeûner, les forçant à se rendre au réfectoire avec le reste de leurs coéquipiers. Mais ce n’est pas la première fois que le Marseillais fait parler de lui.

L’affaire Gallardo et la « liste noire » de l’ASSE

Lors de la saison 1999-2000, une bagarre éclate dans le tunnel du Stade Vélodrome, lors de la rencontre entre l’OM et l’AS Monaco. Marcelo Gallardo est pris à partie par plusieurs joueurs phocéens, mais également des membres du staff. Christophe Galtier, alors entraîneur-adjoint à Marseille, est accusé d’y avoir participé par l’Argentin. Suspendu par le club et par la Ligue, il quittera l’OM en avril 2001. En 2016, alors qu’il est encore sur le banc de l’ASSE, Christophe Galtier est accusé d’avoir établi une « liste noire » des joueurs dont il souhaitait se séparer. Les Verts avaient démenti ces informations, leur entraîneur quant à lui avait avoué avoir pleuré en rentrant chez lui après un match nul face à Reims : « j’avais besoin d’évacuer la frustration », a-t-il confié.

La polémique sur son départ du LOSC