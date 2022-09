Foot - PSG

PSG : Neymar au coeur d’une nouvelle polémique ?

Publié le 30 septembre 2022 à 11h00 par Thomas Bourseau

A l’approche des élections présidentielles brésiliennes qui auront lieu le 22 octobre prochain, Neymar a publiquement pris parti pour le président sortant, à savoir Jair Bolsonaro, issu de l’extrême droite. Une mise en scène et position qui ont valu déjà quelques critiques à l’attaquant du PSG.

Depuis le début de saison, les épisodes malaisants avec Kylian Mbappé, provoquant des polémiques, entourent Neymar. Le Brésilien estimerait même selon L’Equipe que son jeune compère d’attaque aurait demandé aux dirigeants du PSG au moment de sa prolongation de contrat, d’acter son départ.

Neymar appelle à voter en musique pour Bolsonaro

Cependant, ces dernières heures, Neymar a fait parler de lui pour une tout autre histoire. Sur son compte TikTok , la star auriverde s’est illustrée en adhérant aux paroles d’une chanson qui incite les citoyens brésiliens à aller voter pour Jair Bolsonaro, chef d’état sortant d’extrême droite de la politique brésilienne. Dans le refrain de ladite chanson, on peut entendre : « Vote, vote et confirme, le 22, c’est Bolsonaro ». Déjà, dès mercredi, Neymar avait déjà apprécié et salué la visite du président Jair Bolsonaro à l’institut Neymar Jr.

- Reeleição 🤝 Hexa.- Valeu, @neymarjr !Brasil acima de tudo!Deus acima de todos!2️⃣2️⃣ ✅ ⚽🇧🇷 pic.twitter.com/RCdW6tEEN3 — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) September 29, 2022

Bolsonaro remercie Neymar pour son soutien politique

Candidat à sa propre succession face à un autre ex-président Luiz Inacio Lula da Silva, Jair Bolsonaro a remercié Neymar de son soutien en publiant le message suivant sur Twitter . « Merci, Neymar Jr ».

A-t-on déjà vu un footballeur plus teubé que Neymar ? J’ai beau chercher, je ne trouve pas… https://t.co/eK08kpnLit — Redwane Telha (@RedwaneTelha) September 30, 2022

Neymar se fait démonter pour sa sortie politique