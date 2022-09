Foot - PSG

PSG : Clash Mbappé-Neymar, la vérité éclate en plein jour

Publié le 29 septembre 2022 à 20h00 par Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, la relation entre Neymar et Kylian Mbappé est plus que tendue. Malgré tout, les deux stars du PSG feraient en sorte de ne pas aggraver la situation. En effet, Kylian Mbappé n'aurait pas visé Neymar lorsqu'il a fait son annonce fracassante en équipe de France. De son côté, le Brésilien préférerait garder le silence pour ne pas mettre de l'huile sur le feu.

Après avoir prolongé son contrat de trois saisons avec le PSG, Kylian Mbappé aurait fait une demande retentissante à sa direction. D'après Loïc Tanzi, le numéro 7 du PSG aurait réclamé la tête de Neymar et le recrutement d'un buteur de fixation pour être plus libre sur le terrain. « Un attaquant du style d’Olivier Giroud - comme Gianluca Scamacca ou Robert Lewandowski - devait venir au PSG pour permettre à Mbappé d’être un peu plus libre derrière l’attaquant. C’était ce qu’on lui avait promis, avec le départ de Neymar. Normalement, c’est ce qui était prévu dans l’idéal au Paris Saint-Germain » , a révélé le journaliste dans L'Equipe de Greg dernièrement.

PSG : En plein clash, Neymar et Kylian Mbappé ont pris une grande décision https://t.co/BolFilHDVj pic.twitter.com/oYWyUES2Aa — le10sport (@le10sport) September 29, 2022

Kylian Mbappé a réclamé le départ de Neymar au PSG

Alors que Luis Campos n'a pas réalisé ses souhaits, Kylian Mbappé a fait part de son mal-être. En effet, le numéro 7 du PSG a fait clairement savoir qu'il se sentait moins libre en club qu'en équipe de France. « On me demande d’autre choses ici qu’on me demande en club. J’ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Oliv' qui occupe les défenses. Moi, je peux me balader, aller dans l’espace, demander les ballons. Paris, c’est différent il n’y a pas ça, on me demande de faire le pivot, c’est différent » , a regretté Kylian Mbappé après France-Autriche (2-0).

Neymar n'est pas visé par la sortie fracassante de Kylian Mbappé

Si Neymar et Luis Campos sont concernés par cette sortie fracassante de Kylian Mbappé, le Brésilien ne serait pas pour autant visé par les propos du Français. En effet, à en croire L'Equipe , le champion du monde français faisait passer un message à sa direction, mais pas à Neymar.

Neymar reste muet pour ne pas créer de nouvelle polémique