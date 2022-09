Foot - PSG

Galtier se retrouve au cœur d’un incroyable clash

Publié le 29 septembre 2022 à 18h00 par Dan Marciano

Ce n'est un secret pour personne, Julien Fournier et Christophe Galtier ne passeront pas leurs vacances ensemble. Et les propos tenus par l'ancien directeur du football de l'OGC Nice ce mercredi ne laissent plus la place au moindre doute. Accusé par son ancien responsable, l'actuel coach du PSG lui a répondu cash en conférence de presse.

Parti de l'OGC Nice à la fin de la saison dernière pour prendre en main le PSG, Christophe Galtier ne laissera pas un merveilleux souvenir à Julien Fournier, ancien directeur du football de l'équipe azuréenne. Invité de l' After Foot ce mercredi soir, ce dernier est revenu sur sa brouille avec le technicien et a lâché de graves accusations contre Galtier.

« Si j'explique les vraies raisons pour lesquelles Christophe et moi on s'est disputés, il n'entrera plus dans un vestiaire en France et en Europe»

« Les rapports que je pouvais avoir avec Christophe étaient, dès le début de la saison, chaotiques. Si j'explique les vraies raisons pour lesquelles Christophe et moi on s'est disputés, il n'entrera plus dans un vestiaire en France et en Europe. Ce sont des choses bien plus graves que le foot » a déclaré Julien Fournier au micro de RMC .

« On a été le plus professionnel possible pour limiter l’impact sur l’équipe »

Les deux hommes n'ont pas souhaité que leur relation ait un impact sur l'équipe niçoise. « Cela nous a opposé dès le début de saison. C’est lié au foot mais ce sont des choses qui me touchent au plus profond. On a fait la saison et on a été le plus professionnel possible pour limiter l’impact sur l’équipe et après il y a eu la séparation » a-t-il lâché.

« Sur la forme, je ne suis pas surpris connaissant le personnage»