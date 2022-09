Foot - PSG

PSG : Coup de tonnerre après la sortie fracassante de Kylian Mbappé

Publié le 29 septembre 2022 à 16h15 par Amadou Diawara

A la fin de la dernière saison, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de trois ans avec le PSG. Malgré le nouveau statut du numéro 7 parisien, la direction du club ne lui aurait fait aucune promesse. En effet, les hautes sphères du PSG n'auraient pas assuré à Kylian Mbappé qu'ils allaient vendre Neymar, acheter un nouvel avant-centre de fixation ou autre.

Après la victoire de l'équipe de France face à l'Autriche, Kylian Mbappé a fait une sortie retentissante. En effet, le numéro 10 tricolore a avoué qu'il se sentait moins libre en club qu'en équipe nationale. Un message qui a créé la polémique.

«Absolument aucune promesse n’a été formulée»

D'après L'Equipe , le PSG aurait fait plusieurs promesses à Kylian Mbappé. Des promesses non tenues. D'où l'annonce de la star parisienne pour faire part de son mal-être. A en croire le média français, la direction du PSG aurait notamment assuré à son numéro 7 qu'elle allait se débarrasser de Neymar et recruter un nouvel attaquant de fixation pour qu'il soit plus libre sur le terrain. Autant d'informations balayées par RMC Sport ce jeudi.

«Nasser l’a bien dit, tout comme Kylian»