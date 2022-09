Foot - PSG

PSG : Tension maximale entre Neymar et Mbappé, un clash à venir ?

Publié le 29 septembre 2022 à 23h30 par Bernard Colas

Depuis le début de la saison, la relation entre Kylian Mbappé et Neymar fait beaucoup parler. Alors que les deux hommes étaient proches ces dernières années, des tensions se font depuis ressentir, en témoigne notamment l’épisode du penaltygate en début de saison. Et cela pourrait se compliquer après la Coupe du monde.

Entre Kylian Mbappé et Neymar, ce n’est pas l’amour fou. Les deux stars du PSG semblent en effet en froid depuis le début de la saison, comme en témoigne le penaltygate survenu lors du match de championnat face à Montpellier. L’origine de ce malaise remonterait à quelques mois, lorsque Kylian Mbappé a décidé de prolonger son contrat en pensant devenir la tête de gondole du projet QSI, de préférence sans Neymar. Finalement, le Brésilien est resté et a même retrouvé son meilleur niveau sous le maillot du PSG. « Ce sont de grands champions avec de la compétitivité, de l’égo , a réagi ce jeudi Christophe Galtier. On a un vestiaire très agréable. il y a un décalage entre ce que vous entendez, ce que vous pouvez percevoir, quelques déclarations. La réalité du vestiaire, ce n'est pas ça. On a un vestiaire qui vit bien ensemble . »

« C’est après cette Coupe du Monde qu’il peut y avoir un problème »

Aux yeux de Loïc Tanzi, la cohabitation entre Kylian Mbappé et Neymar devrait se poursuivre sans problème jusqu’au Mondial, mais cela pourrait se compliquer en début d’année 2023. « Il y aura intérêts communs au moins jusqu’à la Coupe du Monde. Du moins, du côté de Neymar. Du côté de Neymar, on a accepté le fait que Kylian Mbappé était le roi du Paris Saint-Germain, le joueur le plus important, la clé du projet comme Nasser Al-Khelaïfi a pu le dire. Et lui, il ronge un peu son frein parce qu’il sait qu’il y a la Coupe du Monde et qu’il a besoin de jouer avec le PSG. Mais c’est après cette Coupe du Monde qu’il peut y avoir un problème », a confié ce jeudi le journaliste de L’Équipe .

« S’il y en a un qui peut dégoupiller, c’est Neymar »