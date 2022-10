Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour ce transfert, Campos l'a joué solo

Publié le 1 octobre 2022 à 09h10 par Arnaud De Kanel mis à jour le 1 octobre 2022 à 09h10

Arrivé au PSG cet été en provenance du Stade de Reims, Hugo Ekitike ne joue pas beaucoup avec Christophe Galtier. Surperformance du trio Neymar-Mbappé-Messi, choix de Galtier, rien ne lui permet de montrer l'étendue de son talent. Et un premier élément de réponse apparait dans sa situation car ce n'était tout simplement pas un choix premier de son coach.

Hugo Ekitike est l'une des six recrues de Luis Campos durant le mercato. Christophe Galtier ne fait quasiment pas appel à lui et désormais on comprend mieux pourquoi. En effet, c'est Campos qui aurait fait le choix de signer le jeune attaquant au PSG.

Ekitike, un transfert made-in Campos

Dans son édition du samedi, le journal L'Equipe révèle qu'Hugo Ekitike est un choix personnel de Luis Campos. Un choix fort de Campos qui pour l'instant ne porte pas ses fruits. Néanmoins, l'attaquant pourrait débuter face à l'OGC Nice.

Vers une première titularisation pour Ekitike ?