Foot - Mercato - PSG

PSG : Galtier et Luis Campos ont commencé le mercato de janvier

Publié le 1 octobre 2022 à 03h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le mercato estival a fermé ses portes début septembre, Christophe Galtier et Luis Campos ont repris leurs bonnes habitudes en terme de recrutement. Et l’entraîneur du PSG avoue déjà se projeter sur les prochaines périodes de marché des transferts avec son collaborateur portugais.

Début septembre, Christophe Galtier faisait une annonce claire au sujet du prochain mercato de janvier : « Le mercato d’hiver ? Moi, je n’y suis pas du tout. Je ne pense pas encore à ça, mais je pense que la direction technique avec Luis Campos et le président y travaillent et doivent déjà échanger pour anticiper beaucoup de choses », confiait l’entraîneur du PSG. Et pourtant…

« On se projette sur les futures périodes de mercato »

Interrogé jeudi en conférence de presse, Galtier s’est confié sans détour sur sa relation avec Luis Campos, et a lâché une indication sur le prochain mercato du PSG : « J’ai une relation permanente avec lui. Que ce soit pour parler de l’enchaînement des matches, de l’effectif. Il est omniprésent et on échange tous les jours. On se projette aussi sur les futurs périodes de mercato », a indiqué Galtier, qui discute donc déjà du recrutement hivernal avec Campos.

Navas, Skriniar… Les dossiers chauds

Il faut dire que le PSG aura de quoi s’occuper lors du prochain mercato de janvier, avec plusieurs dossiers brûlants sur la table, autant dans le sens des arrivées que de celui des départs. Le club de la capitale envisage toujours de recruter Milan Skriniar (27 ans), le défenseur slovaque de l’Inter Milan, qui arrivera au terme de son contrat en juin prochain et qui était déjà l’un des grandes priorités de l’été. Et enfin, alors qu’il est passé tout proche d’un départ à Naples au cours du mercato estival, Keylor Navas devrait lui aussi être un sujet dans les mois à venir.