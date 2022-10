Foot - Mercato - PSG

PSG : Kylian Mbappé reçoit une réponse claire sur le mercato

Publié le 1 octobre 2022 à 03h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que Kylian Mbappé n’a pas hésité à souligner l’absence d’un pivot au sein du PSG contrairement au rôle qu’il tient en équipe de France, Christophe Galtier a répondu sans détour à son attaquant. Et l’entraîneur parisien comprend les propos de l’international tricolore en justifiant cette situation par un échec du mercato estival.

La semaine passée, après la victoire de l’équipe de France face à l’Autriche (2-0), Kylian Mbappé avait lâché un tacle à peine masqué envers le PSG sur son utilisation : « J'ai beaucoup plus de liberté ici (en sélection). Le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme Oliv' (Giroud) qui occupe les défenses et moi je peux me balader et aller dans l'espace. À Paris, c'est différent, il n'y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c'est différent », lâchait Mbappé.

« Son analyse est juste »

Interrogé jeudi en conférence de presse, Christophe Galtier a répondu sans détour à l’attaquant du PSG, validant ses propos : « Son analyse est juste. Il n'est pas dans la même configuration chez nous et en équipe nationale (...) Kylian a ce joueur de référence en équipe de France. Nous on a une autre animation, d'autres profils mais qui sont aussi intéressants. La relation technique qu'il y a entre Ney, Leo et Kylian est différente de ce qui peut se passer en équipe nationale », a confié l’entraîneur du PSG.

« Il fallait un quatrième attaquant »