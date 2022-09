Foot - Mercato - PSG

Mercato, Giroud... Galtier répond frontalement à Kylian Mbappé

Publié le 29 septembre 2022 à 14h30 par Dan Marciano

Il y a quelques jours, Kylian Mbappé avait évoqué son utilisation en équipe de France et son manque e liberté au PSG. Une sortie, qui a interpellé certains journalistes. Ces derniers ne se sont pas privés de demander une réaction à Christophe Galtier, présent en conférence de presse ce jeudi. Mais le technicien n'a pas souhaité polémiquer.

Kylian Mbappé a fait énormément parler de lui lors de la trêve internationale. En raison du conflit qui l'a opposé à la Fédération française de football, mais aussi en raison d'une phrase, qui avait interpellé certains journalistes. Après la rencontre face à l'Autriche le 22 septembre dernier (2-0), Mbappé avait évoqué sa position en équipe de France et en avait profité pour évoquer son manque de liberté au PSG.

PSG : Kimpembe, Verratti... Les bonnes nouvelles s’enchainent pour Galtier https://t.co/2bD6bEngMP pic.twitter.com/x4kGtxpkPL — le10sport (@le10sport) September 28, 2022

« J'ai beaucoup plus de liberté ici (en sélection) »

« J'ai beaucoup plus de liberté ici (en sélection). Le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme Oliv' (Giroud) qui occupe les défenses et moi je peux me balader et aller dans l'espace. À Paris, c'est différent, il n'y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c'est différent » avait déclaré Kylian Mbappé.

« Nous on a une autre animation »

Présent en conférence de presse ce jeudi, Christophe Galtier est allé dans le sens de son joueur. « Son analyse est juste. Il n'est pas dans la même configuration chez nous et en équipe nationale (...) Kylian a ce joueur de référence en équipe de France. Nous on a une autre animation, d'autres profils mais qui sont aussi intéressants. La relation technique qu'il y a entre Ney, Leo et Kylian est différente de ce qui peut se passer en équipe nationale » a déclaré le technicien.

« On était tous convaincus qu'il fallait un quatrième joueur avec un profil différent »