Foot - PSG

PSG : Neymar visé par la sortie fracassante de Mbappé ? La réponse

Publié le 29 septembre 2022 à 12h30 par Amadou Diawara

Après la victoire de l'équipe de France face à l'Autriche, Kylian Mbappé a fait clairement savoir qu'il se sentait plus libre sur le terrain lorsqu'il évoluait en Bleu. Alors qu'il aurait réclamé le départ de Neymar et le recrutement d'un attaquant de fixation à Luis Campos l'été dernier, le numéro 7 du PSG aurait visé sa direction, et non son coéquipier brésilien, lorsqu'il a fait cette sortie fracassante.

Après le coup de sifflet final de France-Autriche (2-0), Kylian Mbappé a fait une sortie retentissante. Heureux d'évoluer en soutien d'Olivier Giroud avec les Bleus , le numéro 10 français a annoncé qu'il se sentait plus libre sur le terrain avec son équipe nationale. Une manière de faire passer un message au PSG, qui le positionne en pointe devant Neymar et Lionel Messi : « On me demande d’autre choses ici qu’on me demande en club. J’ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Oliv' qui occupe les défenses. Moi, je peux me balader, aller dans l’espace, demander les ballons. Paris, c’est différent il n’y a pas ça, on me demande de faire le pivot, c’est différent ».

Mercato - PSG : Une énorme condition fixée pour le transfert de Donnarumma ? https://t.co/QuTmTHisCY pic.twitter.com/J7iomhncGH — le10sport (@le10sport) September 29, 2022

Kylian Mbappé ne visait pas Neymar...

Selon Loïc Tanzi, Luis Campos aurait fait une promesse XXL à Kylian Mbappé. Une promesse non tenue. « Un attaquant du style d’Olivier Giroud - comme Gianluca Scamacca ou Robert Lewandowski - devait venir au PSG pour permettre à Mbappé d’être un peu plus libre derrière l’attaquant. C’était ce qu’on lui avait promis, avec le départ de Neymar. Normalement, c’est ce qui était prévu dans l’idéal au Paris Saint-Germain » , a révélé le journaliste dans L'Equipe de Greg . Et si Neymar et Luis Campos sont concernés par cette sortie de Kylian Mbappé, c'est le directeur sportif du PSG qui serait surtout visé.

... mais la direction du PSG