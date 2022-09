Foot - Mercato - PSG

PSG : Lewandowski, Giroud... Mbappé n’aurait rien pu faire

Publié le 28 septembre 2022 à 00h00 par Axel Cornic

Lors d’une récente sortie, Kylian Mbappé a clairement expliqué être beaucoup plus à son aise avec un profil à la Olivier Giroud, avec qui il évolue en équipe de France. Il aurait pu avoir la même chose au Paris Saint-Germain avec un certain Robert Lewandowski... qui n’a toutefois jamais vraiment souhaité poser ses valises à Paris.

Il était l’un des rêves de la nouvelle direction du PSG. Considéré comme l’un des plus grands buteurs de ces dernières années, Robert Lewandowski a décidé de mettre un terme à son aventure au Bayern Munich, afin de se lancer un nouveau défi. A 34 ans il aurait pu choisir le PSG et son ambitieux projet, mais a finalement opté pour le FC Barcelone, qui se cherche un véritable leader offensif depuis le départ de Lionel Messi.

Mbappé pas vraiment épanoui au PSG ?

Pourtant, Robert Lewandowski aurait pu faire beaucoup de bien au PSG et surtout à Kylian Mbappé. Lors d’une sortie à priori anodine avec sa sélection, la star française a laissé entendre que son talent était mieux exploité avec un pivot à ses côtés, comme a pu l’être Olivier Giroud... et encore plus Robert Lewandowski, au PSG.

« À Paris, c'est différent, il n'y a pas ça »

« J'ai beaucoup plus de liberté ici (en sélection) » avait lâché Kylian Mbappé, après la victoire de l’équipe de France sur l’Autriche (2-0). « Le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme Oliv' (Giroud) qui occupe les défenses et moi je peux me balader et aller dans l'espace. À Paris, c'est différent, il n'y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c'est différent ».

