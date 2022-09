Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prend une décision fracassante

Publié le 27 septembre 2022 à 22h00 par Axel Cornic

Cette trêve internationale permet à certains joueurs de se changer les idées, mais Kylian Mbappé n’en fait pas partie. Entre l’équipe de France et le Paris Saint-Germain, la star française se retrouve au centre d’une nouvelle polémique qui n’arrange pas vraiment son image... et semble avoir traversé les frontières jusqu’à arriver du côté du Real Madrid.

Est-il normal d’avoir de l’ambition, quand on s’appelle Kylian Mbappé ? A seulement 23 ans, l’attaquant semble avoir déjà tout et en sélection comme au PSG sa parole ferait presque loi. Pourtant, il ne semble pas encore satisfait, puisqu’en marge de la récente victoire sur l’Autriche (2-0), il a eu une sortie qui n’a pas manqué de faire réagir.

PSG : Mbappé insupportable, le vestiaire de Galtier a déjà vendu la mèche https://t.co/8KU9dHqMeZ pic.twitter.com/hEsOL7KojZ — le10sport (@le10sport) September 27, 2022

La sortie de Mbappé qui a tout lancé

Aligné aux côtés d’Olivier Giroud en équipe de France, l’ancien Monégasque a en effet semblé regretter de ne pas avoir le même profil sur lequel s’appuyer, au PSG. « J'ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme Oliv' (Giroud) qui occupe les défenses et moi je peux me balader et aller dans l'espace » avait déclaré Kylian Mbappé en zone mixte. « À Paris, c'est différent, il n'y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c'est différent ». Des mots à priori anodins, qui ont pourtant mis le feu aux poudres.

Mbappé, un « enfant capricieux qui conditionne les décisions sportives du club »

Depuis quelques jours, la presse française comme étrangère décrit en effet un Kylian Mbappé bien différent de ce que l’on a pu connaitre par le passé et qui serait au cours des tensions. A en croire El Confidencial , il serait décrit en interne comme un « enfant capricieux qui conditionne les décisions sportives du club » et qui agacerait plusieurs de ses coéquipiers. Ce ne sont pas les récentes sorties de Leandro Paredes ou même de Neymar, qui pourraient contredire cette version.

Un élement « toxique » pour le Real Madrid ?