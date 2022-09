Foot - Mercato - Real Madrid

PSG : Le Real Madrid a pris une grande décision avec Mbappé

Publié le 27 septembre 2022 à 16h30 par Hugo Chirossel

La saison dernière a été marquée par le long feuilleton Kylian Mbappé. Annoncé avec insistance au Real Madrid, il a finalement décidé de prolonger son contrat avec le PSG. Une décision qui n’a pas du tout plu aux Merengue, qui ont définitivement fait une croix sur l’international français. Une tendance qui se confirme lorsque l’on s’intéresse aux cibles de la Casa Blanca pour les mercatos à venir.

La pilule ne passe pas au Real Madrid. Pendant de longs mois, les Merengue ont fait la cour à Kylian Mbappé et alors que tout semblait acté pour qu’il rejoigne la Casa Blanca , il a finalement décidé de prolonger son contrat avec le PSG pour deux saisons, plus une en option. Dans ces conditions, les questions liées à son avenir reprendront probablement de plus belle l’été prochain, mais il n’est pas certain que les Madrilènes soient encore là pour l’attendre.

Une décision qui ne passe pas

Florentino Pérez est rancunier. D’après Mundo Deportivo , le président du Real Madrid a définitivement fait une croix sur Kylian Mbappé. D’autant plus que Vinicius Junior répond aux espoirs placés en lui et que Rodrygo s’impose de plus en plus au sein du groupe de Carlo Ancelotti. Tant de raisons qui font que les Merengue n’ont plus l’intention de se lancer dans une bataille afin de recruter Kylian Mbappé. La Casa Blanca a tourné la page et se penche désormais vers d’autres profils.

Le Real Madrid a d’autres pistes en tête