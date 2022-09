Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : Ancelotti a déjà identifié le successeur de Benzema

Publié le 27 septembre 2022 à 12h10 par Hugo Chirossel

Alors qu’il a rejoint Manchester City cet été, Erling Haaland continue de faire parler du côté du Real Madrid. Les champions d’Espagne apprécient le Norvégien, mais avaient préféré se concentrer sur le dossier Kylian Mbappé. Malgré tout, ils ne perdent pas cette option de vue et compteraient revenir à la charge en 2024.

« Comment peut-on dire non à un club légendaire comme le Real Madrid ? Bonne question. Tu ne peux pas vraiment le faire . » Lors d’un documentaire diffusé début septembre, Erling Haaland avait évoqué l’intérêt du Real Madrid. Mais avec la présence de Karim Benzema et l’obsession pour Kylian Mbappé ces derniers mois, l’international norvégien a finalement rejoint Manchester City.

Haaland a préféré Manchester City

Erling Haaland voulait rejoindre un club où sa présence était nécessaire et les Skyblues remplissaient parfaitement cette condition. Quand bien même, les Madrilènes ne l’ont pas totalement oublié et auraient bel et bien l’intention de revenir à la charge dans ce dossier.

Un dossier remit à 2024 ?