Foot - Mercato - PSG

PSG : Messi, Marquinhos… Campos passe aux choses sérieuses

Publié le 1 octobre 2022 à 04h30 par Thibault Morlain

Après le mercato estival, place désormais aux prolongations au PSG pour Luis Campos. Le Portugais a du pain sur la planche et il n’a visiblement pas attendu pour passer à la vitesse supérieure. En effet, en coulisses, Campos aurait d’ores et déjà avancé de nombreux pions pour régler les prolongations de plusieurs cadres de Christophe Galtier.

Lionel Messi, Sergio Ramos, Marquinhos, Marco Verratti, Presnel Kimpembe… Voilà quelques uns des gros dossiers qui sont sur le bureau de Luis Campos. En effet, le conseiller sportif du PSG est actuellement occupé par les prolongations de contrat des joueurs précédemment cités. D’ailleurs, si l’on en croit les différentes informations, Campos serait déjà passé aux choses sérieuses.

L’offre est sur la table pour Messi

Lionel Messi arrivant au terme de son contrat, le PSG ne voudrait pas le voir partir libre. Et devant la menace d’un retour au FC Barcelone, Luis Campos aurait formulé une première offre à l’Argentin. En effet, selon les informations dévoilées par El Larguero , l’offre du PSG serait sur la table et elle porterait sur un contrat d’un an, plus une année en option. Concernant le salaire, il serait de l’ordre de 30M€ par an. On attend maintenant la réponse de Messi.

Mercato - PSG : Barcelone a dressé son plan de vol pour le transfert de Messi https://t.co/M7zuG2payP pic.twitter.com/gFqLppyFPm — le10sport (@le10sport) September 30, 2022

C’est quasiment bouclé pourMarquinhos

Marquinhos n’a lui encore rien signé, mais cela serait toutefois très bien engagé. Comme révélé dernièrement par Média Foot , la prolongation du capitaine du PSG serait quasiment bouclée. Actuellement sous contrat jusqu’en 2024, Marquinhos va donc étendre son bail et ainsi continuer sa belle histoire avec le PSG.

L’offensive est lancée pour Kimpembe

Presnel Kimpembe pourrait lui aussi signer un nouveau contrat avec le PSG, son club formateur. Comme le10sport.com vous l’avait révélé, des premières discussions ont déjà été entamées entre les différentes parties. A voir maintenant si un terrain d’entente pourra être trouvé. Cela ne devrait pas être très difficile étant l’attachement de Kimpembe au PSG, club qu’il a refusé de quitter cet été, lui qui était pourtant courtisé par Chelsea, Manchester United ou encore la Juventus.