PSG : Le mercato est terminé, Campos lance une grosse opération

Publié le 1 octobre 2022 à 10h15 par Thomas Bourseau

Arrivé cet été afin de dépoussiérer l’effectif du PSG et remettre de l’ordre dans l’institution parisienne, Luis Campos a pu opérer quelques changements dan le groupe parisien. À présent, l’objectif du conseiller football du Paris Saint-Germain serait de blinder ses cadres.

Dès lors qu’il a débarqué au PSG en tant que conseiller football le 10 juin dernier, Luis Campos a eu à coeur de faire le ménage au Paris Saint-Germain. Premier dossier chaud aux yeux du dirigeant portugais : parvenir à dégraisser un effectif bien trop important. Ce qu’il a pu, bien que ce soit potentiellement temporaire au vu des multiples prêts convenus, faire avec l’aide d’Antero Henrique.

Campos pas entièrement satisfait du mercato

En outre, il a été question de redessiner les contours du groupe professionnel entraîné par Christophe Galtier. Et bien qu’il ait fait savoir à RMC Sport dernièrement qu’il manquait une pièce du puzzle cet été au sujet du recrutement, six renforts ont été enregistrés cet été.

Après le mercato, place aux opérations prolongations