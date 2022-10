Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La guerre est déclarée pour une piste de Campos

Publié le 1 octobre 2022 à 05h15 par Thomas Bourseau

Du côté du PSG, on songerait à mettre la main sur Rafael Leao afin de renforcer l’effectif parisien et sous l’impulsion de Luis Campos. Cependant, Chelsea serait déjà passé à l’action et le Milan AC prévoirait de lancer sa contre-attaque.

A la demande de Christophe Galtier, Luis Campos aurait coché le nom de Rafael Leao lors du dernier mercato estival. En effet, après le départ d’Arnaud Kalimuendo, l’entraîneur du PSG attendait un renfort au poste d’attaquant et le buteur du Milan AC a fait partie de la liste du Paris Saint-Germain.

Chelsea a été recalé pour le transfert de Leao, malgré une offre de 100M€

Cependant, Chelsea serait également sur les rangs, au même titre que Manchester City selon la presse italienne. Comme le directeur technique Paolo Maldini l’a récemment fait savoir, une offre des Blues a été repoussée par le Milan AC cet été. Et d’après Relevo , il s’agirait d’une offre officieuse s’élevant à 100M€.

Leao n’a toujours pas reçu d’offre, le Milan AC prépare son assaut