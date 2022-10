Foot - Mercato - PSG

PSG : Galtier a deux problèmes avec son mercato

Publié le 1 octobre 2022 à 02h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Insatisfait de l’issue du mercato estival du PSG, Luis Campos n’a pas été le seul. Christophe Galtier a lui aussi affiché son point de vue à ce sujet et regrette que le club de la capitale n’ait pas été en mesure de recruter le défenseur central tant attendu ainsi qu’un autre attaquant.

« Si je suis satisfait du mercato ? Non. On arrive en fin de mercato, sans l'équilibre parfait. On a une énorme qualité dans l'effectif, pas de doute. Après, au final, on n'arrive pas à la perfection », confiait récemment Luis Campos au micro de RMC Sport au moment de dresser le bilan du mercato estival du PSG. Et le conseiller sportif portugais n’est pas le seul à avoir des regrets sur le recrutement.

Galtier voulait un défenseur et un attaquant en plus

Interrogé jeudi en conférence de presse, Christophe Galtier y est également allé de son commentaire sur le recrutement du PSG : « Sur le mercato, on a été déçu de pas avoir ce défenseur central supplémentaire. On aurait aimé l’avoir. On aurait aimé avoir aussi un attaquant avec un autre profil pour avoir une variété, c’est comme ça. C’est très rare d’être satisfait d’un mercato, mais on sait avec Luis que le président a fait le maximum pour que nous soyons satisfaits », a indiqué l’entraîneur parisien.

