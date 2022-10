Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le coup de la dernière chance pour Saliba ?

Publié le 1 octobre 2022 à 06h30 par Thomas Bourseau

Se sentant pourtant « à la maison » à Arsenal, William Saliba n’en aurait pas oublié pour autant la gestion des Gunners lors de son transfert. De quoi le pousser à demander des garanties sportives avant de discuter d’une prolongation de contrat alors que l’OM resterait en embuscade.

William Saliba a laissé de bons souvenirs aux supporters de l’OM, au staff technique de Jorge Sampaoli ainsi qu’au comité de direction du club phocéen présidé par Pablo Longoria au terme de sa saison de prêt au printemps dernier. De quoi pousser le président de l’OM a tenté sa chance auprès du représentant de Saliba cet été pour qu’il accepte de revenir à l’Olympique de Marseille, en vain.

« Je suis à la maison ici »

En effet, alors qu’il était prêté à l’OM sans option d’achat, William Saliba a fait son retour à Arsenal à l’intersaison, en devenant au passage tout bonnement indéboulonnable dans l’esprit de son entraîneur Mikel Arteta. Adopté par les supporters des Gunners , Saliba a même un chant pour sa personne qui résonne dans les travées de l’Emirates Stadium. Au point où l’international français de 21 ans se sente à la maison. « Je suis à la maison ici. J’aime Londres, j’aime le club. J’aime tout, je me sens à la maison ici ». Voici le message qu’il faisait passer à Sky Sports dernièrement.

William Saliba a la cote sur le mercato

Présent sur le plateau de FIVE , David Ornstein a fait un point sur William Saliba ces dernières heures. A en croire les informations divulguées par le journaliste de The Athletic, la cote de William Saliba serait particulièrement importante sur le marché des transferts. Le défenseur d’Arsenal ferait tourner la tête de grands clubs du continent, et il se pourrait que l’OM en fasse toujours partie.

Saliba veut des garanties