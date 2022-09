Foot - Mercato - OM

OM : Après McCourt, un départ retentissant se confirme

Publié le 30 septembre 2022 à 17h10 par Dan Marciano

Frank McCourt ne présidera plus le Conseil de Surveillance. Le propriétaire de l'OM a laissé sa place à l'un de ses proches Barry Cohen. Un autre départ est acté. Ancien président du club marseillais Jacques-Henri Eyraud va également prendre du recul et quitter également le conseil d'administration de la Ligue pour se consacrer à d'autres projets.

« Il s’agit d’un changement technique et administratif mais il n’y a pas d’autre portée » a confié l'OM pour justifier la prise de recul de Frank McCourt. Propriétaire de l'OM, l'Américain a quitté la présidence du Conseil de Surveillance du club marseillais, remplacé par l'un de ses proches, Barry Cohen.

Mercato - OM : L’annonce de l’OM sur le départ d’Eyraud https://t.co/sthjfrlQJc pic.twitter.com/vDomlG4Dn0 — le10sport (@le10sport) September 30, 2022

L'OM sur le point d'être vendu ? La mise au point de McCourt

Dans un long communiqué, Frank McCourt a expliqué sa décision et mis fin aux rumeurs sur une possible vente de l'OM. « Aujourd'hui, les fausses informations provoquent de graves dégâts. Les rumeurs persistantes et les affirmations selon lesquelles j'aurais eu l'intention de vendre l'OM, malgré tout ce que j'ai pu dire, montrent à quel point celles-ci peuvent être tenaces » a lâché le responsable marseillais.

Le départ d'Eyraud confirmé