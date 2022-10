Foot - Mercato - Real Madrid

Ancelotti face à une menace XXL pour ce transfert à 93M€

Publié le 4 octobre 2022 à 00h15

Jules Kutos-Bertin

Toujours en quête d’un milieu de terrain pour assurer la transition avec Toni Kroos et Luka Modric, le Real Madrid s’intéresse à Jude Bellingham. Brillant avec le Borussia Dortmund, l’international anglais a aussi tapé dans l’œil de Liverpool, Manchester City… et Chelsea ! Les Blues pourraient faire une arrivée fracassante dans ce dossier.

Après avoir fait venir Aurélien Tchouaméni l’été dernier, le Real Madrid pourrait de nouveau attirer un milieu de terrain lors du mercato estival. Carlo Ancelotti sait que Luka Modric et Toni Kroos ne sont pas éternels, il faut donc anticiper la suite. Cela tombe bien, le Real Madrid s’intéresse de près à Jude Bellingham.

19 ans et déjà grand

Etincelant avec le Borussia Dortmund, Jude Bellingham s’impose petit à petit avec la sélection anglaise. A seulement 19 ans, Bellingham vient de porter le brassard pour la première fois avec le BvB . Et logiquement, le Real Madrid n’est pas seul sur ce dossier estimé à 93M€.

Leipzig double swoop - Chelsea still hope to sign Josko Gvardiol after securing Nkunku agreement for next summer. #cfc https://t.co/FloAxpCoaZ — Matt Law (@Matt_Law_DT) October 3, 2022

Chelsea entre dans la course pour Bellingham