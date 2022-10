Foot - Mercato

Transferts : Attendu au Real Madrid, il enflamme le mercato

Publié le 3 octobre 2022 à 06h00 par Thomas Bourseau

Jude Bellingham (19 ans) pourrait être la sensation du prochain mercato estival. Outre les plus gros clubs anglais, le Real Madrid s’intéresserait particulièrement à son profil. Pour autant, ce serait Liverpool qui serait devant à l’instant T.

Véritable sensation du Borussia Dortmund et ce, depuis la saison dernière au cours de laquelle il évoluait aux côtés d’Erling Braut Haaland, Jude Bellingham fait tourner les têtes des plus grands clubs européens. Et le Real Madrid ne semblerait pas être passé à côté du jeune milieu offensif de 19 ans qui dispose déjà du statut d’international avec les Three Lions.

Le Real Madrid se frotte au gratin anglais pour Bellingham

En marge du prochain mercato estival, après avoir manqué le coche pour Kylian Mbappé, il se pourrait que le président Florentino Pérez prenne la décision de tenter un gros coup avec Jude Bellingham, valorisé à 93M€ par le Borussia Dortmund. Cependant, d’après les informations de Football Insider, Manchester City, Manchester United et Chelsea seraient également sur les rangs. Sans oublier Liverpool, qui partirait avec une longueur d’avance sur ses concurrents.

Liverpool a pris une longueur d’avance sur le Real Madrid