Pérez n’est pas au bout de ses peines pour ce transfert XXL

Publié le 1 octobre 2022 à 00h00 par Pierrick Levallet

Afin de garantir l’avenir de son milieu de terrain, le Real Madrid aimerait recruter Jude Bellingham. Mais alors que l’opération pourrait atteindre un montant astronomique, le club madrilène doit également faire face à une importante concurrence sur ce dossier. Manchester United serait d’ailleurs entré dans la danse, malgré l’avance du Real Madrid pour l’Anglais.

En recrutant Aurélien Tchouaméni cet été pour l’associer à Federico Valverde et Eduardo Camavinga, le Real Madrid est déjà bien armé pour l’avenir de son milieu de terrain. Toutefois, le club madrilène entend bien ajouter un autre crack dans ce secteur. Florentino Pérez aurait ainsi fixé sa priorité sur Jude Bellingham. Le joueur de 19 ans, lié au Borussia Dortmund jusqu’en juin 2025, affole l’Europe ces derniers temps. D’ailleurs, un autre concurrent se serait ajouté à la liste des nombreux prétendants de l’international anglais.

Manchester United est de la partie pour Bellingham

En plus de Chelsea, Liverpool et Manchester City, Manchester United s’intéresserait également à Jude Bellingham selon les informations d’ ESPN . Les Red Devils voudraient refonder presque entièrement leur milieu de terrain. Dans cette optique, le club mancunien penserait joueur du Borussia Dortmund. Mais alors que le montant de ce transfert pourrait atteindre les 93M€, Manchester United serait prêt à monter une opération colossale. En effet, les Red Devils voudraient recruter Jude Bellingham et Frenkie de Jong. Mais le Real Madrid mènerait encore la danse pour l’Anglais.

