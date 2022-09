Foot - Mercato - Real Madrid

Real : Tchouameni reçoit un énorme message après son transfert

Publié le 26 septembre 2022 à 01h15 par La rédaction

Recruté pour 80M€ en provenance de l'AS Monaco, Aurélien Tchouaméni n'a pas tardé à mettre tout le monde d'accord au Real Madrid. En plus du poids de son transfert, il doit compenser le départ de Casemiro à Manchester United, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et pour Kaka, il a déjà parfaitement rempli sa mission.

Le Real Madrid voulait frapper fort sur le mercato. De ce fait, les Merengue ont cassé leur tirelire pour recruter Aurélien Tchouaméni. Et cet investissement semble porter ses fruits, puisque le milieu de terrain français s'impose dans l'équipe de Carlo Ancelotti et fait oublier Casemiro. D'ailleurs, il a reçu un bel hommage de Kaka, qui valide totalement son transfert.

« J'aime ce joueur »

L'ancien vainqueur du Ballon d'Or est comblé par le recrutement d'Aurélien Tchouaméni. « J'aime ce joueur car il est très jeune mais il a une énorme personnalité et il joue très bien » s'enflamme Kaka dans un entretien accordé à MARCA .

« Ils gèrent admirablement la pression »