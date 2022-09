Foot - Mercato - PSG

Icardi voit le bout du tunnel, Campos peut se frotter les mains

Publié le 26 septembre 2022 à 00h30 par Dan Marciano

Prêté par le PSG à Galatasaray, Mauro Icardi a inscrit son premier but en Turquie ce samedi, face à Istanbulspor en match amical. Auteur d'une belle prestation, l'international argentin va devoir confirmer pour espérer s'imposer en Süper Lig et retrouver son niveau qui lui avait permis de s'installer parmi les meilleurs buteurs d'Europe lors de son passage à l'Inter.

Mauro Icardi est l'un des gros flops du PSG ces dernières années. Recruté contre un chèque de 50M€ par le club parisien en 2020, l'international argentin s'est montré, trop souvent, hors de forme. Considéré comme l'un des meilleurs buteurs d'Europe lors de son passage à l'Inter, il a vite perdu sa place sur le front de l'attaque. Sa situation personnelle, notamment avec Wanda Nara, ne l'a pas aidé à retrouver son niveau. En manque de temps de jeu au PSG, Mauro Icardi a finalement accepté de quitter la France pour se relancer. Il a rejoint Galatasaray sous la forme d'un prêt.

Le PSG va le récupérer

Un prêt assorti d'une option d'achat ? Les avis ont longtemps divergé. L'Equipe et RMC Sport ont évoqué une option d'achat fixée entre 20 et 25M€. Mais Galatasaray a confirmé que le joueur devrait retourner à Paris. Sa bonne forme est donc une excellente nouvelle pour le PSG, qui pourrait s'appuyer sur ses bonnes prestations. Et le joueur voit, peut-être le bout du tunnel. Après avoir raté ses débuts sous ses nouvelles couleurs, Icardi a enfin retrouvé le chemin des filets ce samedi.

Icardi buteur avec Galatasaray

Lors d'une rencontre amical face à Istanbulspor, Galatasaray s'est imposé grâce notamment à un but de Mauro Icardi (2-1). Le premier but de l'international argentin en Turquie, qui a reçu les félicitations de son entraîneur. « Ce match était important car Juan Mata et Mauro Icardi ont retrouvé du temps de jeu » a déclaré Okan Buruk.

