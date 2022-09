Foot - Mercato - OM

OM : Le sale coup de Mourinho pour ce transfert de Longoria

Publié le 26 septembre 2022 à 08h30 par La rédaction

Arrivé en provenance de la Roma de José Mourinho, Jordan Veretout s'impose comme un titulaire avec l'OM. Mais le milieu de terrain a failli ne pas rejoindre la cité phocéenne car son coach ne voulait pas le laisser partir. Mourinho est ensuite revenu à la raison et le deal s'est finalisé.

Jordan Veretout réalise des bons débuts avec l'OM depuis son arrivée. Mais pour rejoindre le Vélodrome, l'international tricolore a dû batailler avec José Mourinho, son coach à l'AS Roma, qui ne voulait pas entendre parler d'un départ. Désormais, Veretout est un joueur de l'OM et il se réjouit d'avoir retrouvé du temps de jeu.

OM : Avant la Coupe du Monde, Veretout interpelle Deschamps https://t.co/v3Rv9Td68y pic.twitter.com/wxZPuioogL — le10sport (@le10sport) September 25, 2022

« J'ai 29 ans et je veux jouer au football »

Les années passent pour Jordan Veretout. A l'approche de la trentaine, il voulait se relancer après six derniers mois compliqués en Italie. « J'ai passé trois saisons à la Roma, dont deux et demi à un très haut niveau. J'étais très heureux et j'ai bien travaillé sur le terrain. Puis les six derniers mois ont été compliqués, il (Mourinho) a fait tourner, il avait d'autres joueurs disponibles. C'est toujours difficile quand on passe d'un rôle de titulaire à celui de remplaçant. Je voulais changer cela aussi. J'ai 29 ans et je veux jouer au football » confie le milieu de terrain de l'OM dans un entretien accordé à Goal Italia.

« Mourinho voulait que je reste »