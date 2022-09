Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : Eden Hazard proche d’un transfert ? La réponse tombe

Publié le 25 septembre 2022 à 15h30 par Bernard Colas

Alors qu’il échappe aux blessures cette saison, Eden Hazard est toujours en manque de temps de jeu au Real Madrid, n’entrant pas dans les plans de Carlo Ancelotti, de quoi le frustrer. À en croire la presse espagnole, l’international belge songerait à plier bagage, mais son départ ne serait pas imminent pour autant.

En grande difficulté depuis son arrivée à l’été 2019, Eden Hazard a vu son aventure madrilène se compliquer avec ses problèmes physiques. Cette saison, l’international belge échappe aux blessures et espérait profiter de l’absence de Karim Benzema pour s’imposer, mais Carlo Ancelotti n’a pas revu ses plans, et l’ancien attaquant de Chelsea doit toujours se contenter de quelques apparitions (4 matches toutes compétitions confondues), de quoi le frustrer.

Hazard affiche sa frustration

« Si Carlo Ancelotti a confiance en moi ? Il faut lui poser la question. Je me donne à fond, j'ai envie d'être sur le terrain. Je me sens bien au Real Madrid, c'est juste que je joue moins, mais quand je joue, je joue bien. C'est une situation délicate. Je veux jouer plus, je sais que je peux apporter plus. En prenant le rythme, je vais revenir, mais il faut juste que je joue », a réagi Eden Hazard jeudi en marge de la victoire de la Belgique contre le Pays de galles (2-1). Selon la presse espagnole, le numéro 7 du Real Madrid commencerait sérieusement à être frustré de sa situation et songerait à plier bagage dès le mercato estival. Mais chez les Merengue , on a d’autres plans.

« Il n'y a rien d'imminent avec un autre club pour le moment »