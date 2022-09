Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : La bataille royale se confirme dans ce dossier XXL

Publié le 30 septembre 2022 à 07h10 par Pierrick Levallet

Cherchant à assurer l’avenir de son milieu de terrain, le Real Madrid penserait à Jude Bellingham, en grande forme avec le Borussia Dortmund. Toutefois, l’international anglais n’aurait pas attiré les convoitises que du club madrilène puisque Manchester City et Liverpool seraient également dans la course. Et d’autres équipes pourraient se joindre à la partie prochainement.

Après Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, le Real Madrid voudrait recruter un autre jeune milieu de terrain prometteur pour assurer son avenir dans ce secteur. Dans cette optique, le club madrilène aurait jeté son dévolu sur Jude Bellingham. L’international anglais est étincelant avec le Borussia Dortmund. Mais ses prestations n’auraient pas été remarquées que par les Merengue .

Transferts - Real Madrid : Ancelotti veut réaliser un transfert XXL, ça s'affole sur le mercato https://t.co/BY7YFodao9 pic.twitter.com/KaXDwZDro3 — le10sport (@le10sport) September 28, 2022

Le Real Madrid, Manchester City et Liverpool déjà identifiés pour Bellingham

En plus du Real Madrid, Manchester City et Liverpool seraient également de la partie pour Jude Bellingham. Le joueur de 19 ans aurait tapé dans l’oeil des deux clubs de Premier League. Par ailleurs, Erling Haaland pousserait pour que son ancien coéquipier le rejoigne chez les Citizens . Mais d’autres concurrents pourraient entrer dans la danse prochainement.

D’autres clubs attendus sur le dossier ?