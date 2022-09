Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : Haaland prêt à plomber un énorme dossier de Pérez

Publié le 29 septembre 2022 à 04h45 par Thibault Morlain

Après Eduardo Camavinga et Aurélien Thcouaméni, le Real Madrid veut encore rajeunir son entrejeu. Et la nouvelle priorité des Merengue se nomme désormais Jude Bellingham. Pépite du Borussia Dortmund, l’Anglais est toutefois très courtisé, notamment par Manchester City, où Erling Braut Haaland tenterait de plomber le Real Madrid.

Au Real Madrid, on prépare déjà l’avenir. Et alors que Toni Kroos et Luka Modric se rapprochent de la fin, il faut assurer leur succession au milieu de terrain. Eduardo Camavinga, Auréllien Tchouaméni et Federico Valverde sont déjà là, mais ce n’est pas assez pour les Merengue. Ainsi, au Real Madrid, on rêve désormais de recruter Jude Bellingham, la pépite britannique du Borussia Dortmund.

Le Real Madrid confiant

Journaliste pour CBS , Ben Jacobs a fait un point concernant ce dossier Jude Bellingham. Et visiblement, le Real Madrid serait assez confiant quant à un futur transfert du joueur de 19 ans. Un transfert qui pourrait tourner aux alentours de 110M€.

La concurrence est rude

Mais attention à la concurrence. Alors que Jude Bellingham n’aurait toujours pas tranché en faveur du Real Madrid, Manchester City pourrait en profiter. Les Citizens ont d’ailleurs un énorme atout. Erling Braut Haaland, qui a quitté Dortmund pour le nord de l’Angleterre, ferait le forcing auprès de Jude Bellingham pour qu’il en fasse de même.