Foot - Mercato

Après l’échec Haaland, une seconde chance pour le PSG ?

Publié le 30 septembre 2022 à 06h00 par Thomas Bourseau

Ayant décidé de marcher sur les traces de son père Alf-Inge en signant à Manchester City cet été, Erling Braut Haaland pourrait ne pas s’éterniser dans le nord de l’Angleterre selon les propos de son paternel. Et le PSG aurait une carte à jouer, bien que le club parisien n’ait pas vraiment la main.

Avant l’ouverture officielle du mercato estival le 10 juin dernier, Manchester City avait déjà annoncé les saisons précédant cette date qu’un accord de principe avait été trouvé avec le Borussia Dortmund pour le transfert d’Erling Braut Haaland. La sensation norvégienne de 22 ans s’est engagé en faveur des Skyblues jusqu’en juin 2027. Hormis, le PSG, le Bayern Munich, le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Chelsea semblaient être sur les rangs, sans succès.

Le clan Haaland n’écarte pas une aventure en France

À l’avenir, le PSG pourrait-il avoir sa chance avec Erling Braut Haaland ? C’est du moins ce que son père Alf-Inge a révélé dans le cadre du documentaire sur son transfert à Manchester City via Viaplay . « Je pense qu'Erling veut prouver ses capacités dans tous les championnats. Il pourra alors y rester trois ou quatre ans au maximum. Il pourrait être, par exemple, deux ans et demi en Allemagne, deux ans et demi en Angleterre et ensuite en Espagne, en Italie, en France, n'est-ce pas ? ».

Mercato - PSG : La révélation tonitruante du clan Haaland sur le PSG https://t.co/blD0qwKjaT pic.twitter.com/fbtFOjprzd — le10sport (@le10sport) September 29, 2022

Le PSG, quatrième option d’Haaland ?