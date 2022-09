Foot - Mercato - ASSE

Mercato : Quand l’ASSE se fait tacler pour… Pastore

Publié le 30 septembre 2022 à 05h00 par Thibault Morlain

C’est en 2011 que Javier Pastore a rejoint la Ligue 1. Alors à Palerme, El Flaco tape dans l’oeil du PSG qui n’hésite pas à débourser 42M€ pour le recruter. L’Argentin débarque ainsi en France, chose qu’il aurait pu faire bien avant. En effet, l’ASSE avait déjà eu l’occasion de recruter Pastore, mais les Verts en avaient alors décidé autrement.

Entre 2011 et 2018, Javier Pastore a porté les couleurs du PSG. Grâce à sa technique et ses fulgurances, l’Argentin a su se faire très apprécier par les fans parisiens. L’histoire d’amour a été très belle entre Pastore et la France. Mais cela aurait pu se passer différemment et El Flaco aurait pu débarquer dans l’Hexagone bien avant. En effet, quand il était encore à Talleres, en Argentine, Javier Pastore avait alors fait un essai à l’ASSE, qui n’avait toutefois pas jugé bon de le recruter.

L’échec de l’ASSE avec Pastore

Ancien joueur de l’ASSE, Oswaldo Piazza est d’ailleurs revenu sur le choix des Verts de recaler Javier Pastore. Ainsi, à l’occasion d’un entretien accordé à But Football Club , il a alors expliqué : « Quand j'étais à Talleres, on avait emmené Javier Pastore. On nous avait dit « Non, on a l'équivalent ici, au centre de formation ». Quatre ans après, Pastore était transféré de Palerme à Paris pour 42 M€… » .

