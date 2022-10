Foot - Mercato - Real Madrid

Zidane, Ancelotti… Florentino Pérez affiche une énorme satisfaction

Publié le 2 octobre 2022 à 15h10 par Bernard Colas

Pour pallier le départ de Zinedine Zidane il y a plus d’un an, Florentino Pérez a décidé de rappeler Carlo Ancelotti. Un choix payant, puisque l’Italien est parvenu à remporter une nouvelle Ligue des champions avec la Casa Blanca. Ce dimanche, le président madrilène s’est montré dithyrambique à l’égard de son entraîneur.

Usé après un second passage à la tête du Real Madrid, Zinedine Zidane décidait en mai 2021 de quitter le club espagnol. Depuis, le technicien tricolore n’a pas repris du service, attendant que le poste de sélectionneur chez les Bleus actuellement occupé par Didier Deschamps se libère. Pendant ce temps, Carlo Ancelotti est parvenu à retrouver les sommets avec le Real Madrid.

Ancelotti choisi pour oublier Zidane

Choisi par Florentino Pérez pour succéder à Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti a réussi son pari en remportant la Ligue des champions et le championnat pour sa première année sur le banc merengue. Une grande satisfaction aux yeux de Florentino Pérez.

« Il a une fois de plus écrit l'histoire avec le Real Madrid »