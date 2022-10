Foot - Mercato - Real Madrid

Après l’échec Mbappé, Florentino Pérez s’enflamme pour le mercato

Publié le 2 octobre 2022 à 14h10 par Bernard Colas

Désireux de s’attacher les services de Kylian Mbappé en fin de saison dernière, le Real Madrid a assisté impuissant à la prolongation de l’international français avec le PSG. Aurélien Tchouameni et Antonio Rüdiger ont donc été les deux seules recrues du mercato merengue, pas de quoi frustrer Florentino Pérez.

Arrivant à la fin de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé semblait destiné à rejoindre le Real Madrid, mais le Bondynois en a décidé autrement pour son avenir. Le Qatar est parvenu à convaincre sa star de prolonger son bail pour trois saisons (2+1), au grand dam du Real Madrid.

Sans Mbappé, mais avec Tchouameni et Rüdiger

Cet été, le Real Madrid a donc du se contenter de deux renforts, mais pas des moindres puisque Florentino Pérez a mis la main sur Antonio Rüdiger, arrivé libre en provenance de Chelsea, et Aurélien Tchouameni, acheté 80M€. Ce dimanche, le président merengue a affiché sa satisfaction au moment de revenir sur le dernier mercato lors de l'assemblée générale du Real Madrid ce dimanche.



« Ce sont deux grandes recrues qui vont nous donner beaucoup de joie »